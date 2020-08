ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಸ್‌ಎನ್ಎಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 85,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.

BJP MP Anant Kumar Hegde calls BSNL employees as ANTI-NATIONAL. He announced that it will be PRIVATIZED soon!

Mr. Hegde, ur leader Modi has not allocated 4G spectrum to BSNL so that Jio benefits

For Ambani, u killed BSNL. You are the actual 'Desh Drohis'pic.twitter.com/W1EI92kSJk

— Srivatsa (@srivatsayb) August 11, 2020