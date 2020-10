Covid-19 Karnataka Update| ಇಂದು 3,589 ಪ್ರಕರಗಳು ಪತ್ತೆ, 49 ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 3589 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 49 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 8,20,398ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 11,140ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಇನ್ನು ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 8,521 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 7,49,740ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 59,499 ಆಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ 935 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka reported 3,589 new COVID-19 cases, 8,521 discharges and 49 deaths in the last 24 hours, taking active cases to 59,499, discharges to 7,49,740 and death toll to 11,140: State Health Department pic.twitter.com/faRASvyNyx

