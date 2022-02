ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಜಾಬ್‌ಗೆ (ಶಿರವಸ್ತ್ರ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿ ಋತುರಾಜ್‌ ಅವಸ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದದ ಪೀಠ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

#HijabRow: Karnataka High Court adjourns for Monday the hearing on petitions challenging the State Govt rule on dress code in schools

