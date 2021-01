ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ:ಐಪಿಎಸ್‌‌ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂಪ, ನಟಿ ತಾರಾ, ಭಾವನಾ ಬಾಗಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂಪ, ನಟಿಯರಾದ ತಾರಾ, ಭಾವನಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿದರು.

ನಟಿ ತಾರಾ, ಭಾವನಾ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೂಪ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Happy Sankranti and Pongal!

This year,celebrated Sankranti with BBMP Pourakarmikas, preparing &distributing Pongal, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ, Gau pooja.

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ, ಪೊಂಗಲ್, ಗೋ ಪೂಜೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ pic.twitter.com/7Ud7ZJX6cr

