Karnataka Covid Update: ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 24,172ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ 24,172 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ (ಜ.30) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000ದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಭಾನುವಾರ 28,264 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 56 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 38,998 ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೂ ದೈನಂದಿನ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶೇ 17.11ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 16.38 ಆಗಿತ್ತು.

ಈವರೆಗೆ ವರದಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.

COVID numbers in Karnataka today:

◾New cases in State: 24,172

◾New cases in B'lore: 10,692

◾Positivity rate in State: 17.11%

◾Discharges: 30,869

◾Active cases State: 2,44,331 (B'lore- 134k)

◾Deaths:56 (B'lore- 12)

◾Tests: 1,41,240#COVID19 #COVID #Karnataka

