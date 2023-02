ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ...!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾ ಬೆನ್‌ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನಗಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಾಲಕನಿಗೆ ತಾವು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sri Narendra Modi ji reply to a girl from 2nd standard studying in Malleshwaram M E S KISHORE KENDRA through their official letter head...

Our prime Minister @narendramodi sir mother heart ❤️

ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರ..

ಜನನಾಯಕನ ತಾಯಿ ಹೃದಯ🙏 pic.twitter.com/EgmjafcrsG

