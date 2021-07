ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಚಾರ ಎಳೆದು ತಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ತಿರುಗೇಟು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ, ದಿವಂಗತ ರಾಕೇಶ್‌ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ನಂತರವೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರ ಕುರಿತು ಪೀತಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅತಿರಂಜಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ? ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ ನೀವಿದನ್ನು ಒಪ್ಪುವಿರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ,‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

As @BJP4Karnataka have nothing to showcase even after 2 years of “Governance”, they are resorting to sensationalism of yellow journalism of a deceased.

How low will you stoop BJP? Sri @nalinkateel, do you approve of this?

The difference between Hinduism & Hindutva is evident here https://t.co/tpnCxvFnAY

— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) July 29, 2021