ವಯಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕಷ್ಟೆ

ನನ್ನ ತವರೂರು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಬಳಗದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿತ್ತು. 1990-95ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ದೂರದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋದೆವು. ಗಂಡ, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ದಶಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೀಗೇ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆದ ಸಂತಸ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಂತಹ ಅನುಭವ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಡಿ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ.</p>.<p>ಕ್ರಮೇಣ ಇತರ ಗೆಳತಿಯರೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪು ರಚಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ದಿನವೂ ಈ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಭ್ರಮಪಡುತ್ತೇವೆ, ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ, ಚೌಳ, ಮುಂಜಿಯಂತಹವುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಐವತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅರವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>