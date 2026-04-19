ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು ಹಸಿರು ಸುಂದರಿ!

<p>ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೊರಬಂದಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನಿಸಿತು. ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಯಾರೋ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಕಾಗದದ ಹೂವಂತೆ ಕಂಡಿತು. ತುಸು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಛಂಗನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಿತು! ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿದೆ. ಅರೆರೇ, ಅದು ಹೂವಲ್ಲ; ಕಪ್ಪೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕಪ್ಪೆ! ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>–ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಮೈಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು–ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಿಂಚುವ ಚುಕ್ಕೆಗಳು. ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಕರಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಳಿ ಹುಬ್ಬಿನ ಗೆರೆಯಂತೆ ಹೊಳಪು. ಮುಂಗಾಲು–ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಸೇರಿ ಹದಿನಾರು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬೆರಳುಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಜಾಲಪದರು–ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಲು ನೆರವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ರಚನೆ.</p>.<p>ಚುರುಕಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಒಳಹೋಗುವ ಚೂಪು ನಾಲಿಗೆ… ಈ ಎಲ್ಲವು ಸೇರಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವಳೇ ‘ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ’ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದ ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಜೂಕಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವಾಸಿಗಳು. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಭಾಗವಲ್ಲ; ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು. ‘ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಗೊದಮೊಟ್ಟೆಗಳು (tadpoles) ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಜೊತೆ ತೇಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ನಾಯಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜೀವನ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳಾದ ಇವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಮಲಬಾರ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಪ್ಪೆ ನೀರಿನ ಮೂಲದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ದೇಹದಿಂದ ನೊರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆ ನೊರೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೂಡಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ತೇವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗೊದಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ಚಾತುರ್ಯವೇ ಇವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಗುಟ್ಟು.</p>.<p>ಗಂಡು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಗೊರಗೊರ ಕೂಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ಗಂಡಿನ ಕರೆಗಳ ಏರಿಳಿತ ಗಮನಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಗಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ–ತಳ್ಳಾಟ, ಹಿಡಿತ, ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ, ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ! ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪೈಪೋಟಿ ಅದ್ಭುತ.</p>.<p>ಕಪ್ಪೆಗಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಇದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ, ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಲಮೂಲಗಳು–ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ.</p>.<p>ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ರೂಪ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂದೇಶ. ನಾವು ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಇಂತಹ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜೀವಿಗಳು ಕಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಹುದೇನೋ? v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-51-1148838754</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>