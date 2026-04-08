‘ಹಗೆ ತೊರೆಯಿರಿ, ವಿಶ್ವಪಥದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ’

ಬೇಲೂರು: 'ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಾಣಿಯಂತೆ ಮಾನವ ಪಥ ವಿಶ್ವಪಥವಾಗಬೇಕು. ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಬಾಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾ.ನ.ಮಂಜೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದ ಗುರುರಾಜ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಮನೆ ಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾನವ, ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದಾಹಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಖಂಡಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರ ಕೌಶಲಹೊರಬಿಂಬಿಸುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮನೆಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿ' ಎಂದರು.

ವೇಲಾಪುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ.ದಯಾನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುಂಚಕಲಾವಿದ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯದೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ, ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ' ಎಂದರು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಡಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಲ್.ರಾಜೇಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರು, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಮ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಪತ್, ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾವ್ಯ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-36-1532573630