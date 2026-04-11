ಹಕ್ಕಿಯ ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಲಸಂದ್ರದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾ ಜಗದೀಶ್ ಮನೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಹೂತೋಟದ ಕಣಗಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಂತರದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ: ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಂಡು– ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೋಡಿಯು ಒಂದು ಸುಂದರ ಗೂಡನ್ನು ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕಟ್ಟೇಬಿಟ್ಟಿತು (ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದವೋ!).</p>.<p>ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಮರಿಗಳಾದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ದಿನಾ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಜತನದಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಾರದ ನಂತರ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಂದು ತಿನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಗುವಾಗ ಗಂಡುಹಕ್ಕಿ ಹೊರಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ ಕೂರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ, ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಕೇಳದೆ ಏನನ್ನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿ, ಆ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗಳು 'ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾಣಂತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮ' ಅಂತ ಆಗಾಗ ರೇಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>