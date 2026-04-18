ಹಳೆ ವಸ್ತ್ರ, ಕಲೆ ಸಹಸ್ರ

<p>ಬಟ್ಟೆ ಹಳತಾದಷ್ಟೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಬರವೇ? ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳು ಹಣಕಿ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷದ ಅಲೆಯಂತಹ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಪಾದ ತಾಕಿ, ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅತ್ತ ಎಸೆಯಲೂ ಆಗದೆ, ಇತ್ತ ಇಡಲು ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸದೊಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೆಯ ರವಿಕೆ ಬಟ್ಟೆ, ದಾವಣಿ, ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆ, ರೇಷ್ಮೆಪಂಚೆ, ಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಉಪಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಎನಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ಅರಸ್ ‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 18 ಸದಸ್ಯೆಯರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಎನಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆಯೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಳೆಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕೈಚೀಲ, ಪರ್ಸ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಸೀರೆಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಟೇಬಲ್ ರನ್ನರ್, ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ರವಿಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಉಪನಯನ, ನಾಮಕರಣ, ಮದುವೆ, ಸೀಮಂತದಂತಹ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಝಗಮಗಿಸುವ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿಯೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಹೂವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು, ದೇಗುಲಗಳ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚುಗಳ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಜತೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತೋರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದೇ ಸಿಂಹಪಾಲು. ಆದರೆ, ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯರು ರವಿಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತೋರಣ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿರುಪಯೋಗಿ ಎನಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅರಳಿದ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹಳೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ಅರಳಿಸಬಹುದು. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-4-970530222</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>