‘ಅವಕಾಶ ಯಾರನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಬರಲ್ಲ’

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: 'ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಕೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಸ್ತ ರಂಗ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ರಂಗಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾರೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಎಸ್ ಭಟ್, 'ನಾವು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು. ನಮಗೆ ನಾಟಕ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಚಟ. ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಲಾಭವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಜನರ ಗೆಳೆತನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ ರಸರಂಗ ಕೋಟದ ಸುಧಾ ಮಣೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಎಲ್ಲೂರು ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ. ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ ಹೆಬ್ಬಾರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-28-1115214217</p>