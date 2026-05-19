‘ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ’

ಹರಿಹರ: 'ಸತತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಜನನಿ ಜನ್ಮದಾತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯಿಂದ 30 ದಿನ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ, ರಾಗ, ಲಯ, ತಾಳಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲಾ, ಖಂಜರಿ (ದಿಂಬ್ಡಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ವಚನಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಹಾಡುವ ತರಬೇತಿ, ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಐರಣಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹನಗವಾಡಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರಾವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಿ.ಮುಗ್ದುಮ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ದಾಸರ ಪದ, ವಚನಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಭಿಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡರು. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಾನ ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಾಂತರಾಜ್ ಹರಿಹರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರ, ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಲ್ಪಿ ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕ ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಯಾದವ, ಸೀಮಾ, ಪುಷ್ಪಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜೇರ ಪರಸಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪರಸಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-43-240577028</p>