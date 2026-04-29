‘ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರಿ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜೆ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮದಕರಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಲವು ತಲ್ಲಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದುಂಟು. ಸಂಗೀತ, ಧ್ಯಾನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿರಿಯರು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವೇ ಹಾಡು ರಚಿಸಿ, ಹಾಡುವ ಕಲೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ' ಎಂದು ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಿ.ಪಾಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಪರಶುರಾಮ್, ಸಿಪಿಐ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆರ್ಪಿಐ ಆನಂದ್ ಬೂದಿಕೊಪ್ಪ, ಎಚ್.ಜೆ.ಕಾಂತರಾಜು, ಲೋಕೇಶ್, ಎಸ್ಐ ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ, ಆನಂದ್ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>