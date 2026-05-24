‘ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನೈಪುಣ್ಯ ಅವಶ್ಯ’

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ‘ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಮಾನ್ವಿಯ ವಾಜೀದ್ ಸಾಜೀದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿರಿಂಚಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಧನಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ರಾಮೇಶಪ್ಪ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಅವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ರಾಮೇಶಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲಾಕುಂಚದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.</p>.<p>ವಿರಿಂಚಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಾನಂದ ಸಾತಿಹಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ನಾಗರಾಜ, ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಬಸವರಾಜ ಮೋತಿ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಅನಗವಾಡಿ ನಬಿ ನದಾಫ್, ರಾಮೇಶಪ್ಪ ಸಿರಗುಪ್ಪ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಹ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ಅಲಿ, ರಾಜಾಸಾಬ್, ಮಹೇಂದ್ರ, ರವಿ ನಾಯಕ, ರವೀಂದ್ರ, ವೀರೇಶ, ಎನ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ , ಉಮೇಶ ಪತ್ತಾರ, ದೀಕ್ಷಾ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೆಂಭಾವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-32-1942041255</p>