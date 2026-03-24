<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ‘ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧಿಸಬಾರದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೀಣಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಟಮಿತ್ರರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ‘ರಂಗ ಯುಗಾದಿ’ಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಕೆ.ವಿ. ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾಟಕಗಳು ಬದುಕಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಆಳ–ಅಗಲವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಂಪರೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಲೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಊರು ಈಗ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಮಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಡಿದಾಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ನಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಸಾದನ ಕಲಾವಿದ ಗುರುರಾಜ್ ಪಿ.ವಿ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಾಕರ ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತಲವಾಟ, ನಟಮಿತ್ರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೇಶ ಜವಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-42-881085752</p>