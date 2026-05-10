ಕಲ್ಪತರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಕಲ್ಪೋತ್ಸವ’

ತಿಪಟೂರು: ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಿದ್ದು, ಕಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ಅಪೂರ್ಣ. ಕಲೆ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕವಯಿತ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲ್ಪತರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಪೋತ್ಸವ-2026' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಗೀತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ಮುಖ್ಯ. ಕಲೆಗೆ ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಕಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಕ್ಷಿತ್ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು. ದಿನಕ್ಕೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ 1 ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬಿಡಿ. ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಸಿ.ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನ ಜೊತೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ದಿನನಿತ್ಯ ಓದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಲ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಸದಾ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಪತರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಖಜಾಂಚಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಉಮಾಶಂಕರ್, ಎಂ.ಆರ್.ಸಂಗಮೇಶ್, ಟಿ.ಯು.ಜಗದೀಶಮೂರ್ತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>