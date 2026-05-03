ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿಗೆ 66 ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೆ!

<p>ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಲ್ಟಿ ಜಿಮ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಡಂಬೆಲ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಾಕುವ ಸದ್ದು–‘ಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್… ಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್…’ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಮೌನವನ್ನು ತುಂಡರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು, ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ, ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳ ವಾಸನೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯೆ, ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಿಂತು ತನ್ನದೇ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಶಿರೂರಿನ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ.</p>.<p>ಡಂಬೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಮುದ್ರೆ. ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ಗುರುತುಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಶಕ್ತಿಯ ಕಥನಗಳು.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ವೇಯ್ಟ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ. ಇದು ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಜಿಮ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಶಿಲ್ಪದಂತೆ ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ. ‘ಭಾರತ್ ಶ್ರೀ’, ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್’–ಈ ಪದಗಳು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ. ಚೀಫ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯತ್ವ. ಸತತ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ! ಇದು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ; ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಿಸ್ತು.</p>.<p>ಇಂದು, ಉಪ್ಪುಂದದ ಈ ಜಿಮ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವರ್ಗ ಇಲ್ಲ; ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರಮ ಅದೇ, ಶಿಸ್ತು ಅದೇ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಪೌಡರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಬು ಅವನತ್ತ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನಗುತ್ತಾರೆ. ‘ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಡ’ ಎಂದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇವೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸು’ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ದೇಹವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ತೂಕ ಇದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್–ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ, ನರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಒಂದು ಪೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದೆ ಅಗಲವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷದವರಲ್ಲ; ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ. ಅವರ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ.</p>.<p>‘ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಹನೆ ಕಡಿಮೆ’ ಅವರ ಮಾತು ಸರಳ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಗಂಭೀರ. ‘ಪ್ರೋಟಿನ್ ಪೌಡರ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ನಂತರದ ವಿಷಯ. ಮೊದಲು ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು’–ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲ; ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.</p>.<p>‘ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ’ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ರೇಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜ ಮೊದಲಾದವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ತಾಜಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿ, ಉಚ್ಚಿಲ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಭಟ್ಕಳ, ನಂಜನಗೂಡು ಮೊದಲಾದೆಡೆ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಇಂದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಮ್ನ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟವೆಲ್ ತೆಗೆದು ಬೆವರನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ದೇಹವಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ಪಯಣ.</p>.<p>ಉಪ್ಪುಂದದ ಆ ಸಣ್ಣ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ: ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ. ಶಿಸ್ತು–ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-51-1974435769</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>