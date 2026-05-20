‘ಚಿತ್ರಕಲೆಯಿಂದ ಮನಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ’

ವಿಜಯಪುರ: 'ಚಿತ್ರಕಲೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಸಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲಿಕಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಶಿಕಲಾ ಹೂಗಾರ ಅವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪದವೀಧರ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಶಿಕಲಾ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಪಿ.ಎಸ್. ಕಡೇಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸಾಲಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ, ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೋಪಗಾರ, ಶರಣಮ್ಮ ಹರವಾಳ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಚೌಡಯ್ಯ, ಕಲ್ಪನಾ ಯಾಮಿನಿ, ಸುಭಾಷ ಪ್ರಧಾನಿ, ಎಂ.ಕೆ. ಪತ್ತಾರ, ಮುರಳೀಧರ ಭೋವಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ರವಿ ನಾಯಕ, ಆನಂದ ಝಂಡೆ, ಶಬ್ಬೀರ ನದಾಫ, ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಅಥಣಿ, ರಮೇಶ ಚವ್ವಾಣ, ಗಿರಿಜಾ ಸಜ್ಜನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>