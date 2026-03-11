ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

<p>ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಹುತೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನೇಕರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಮಸಹಿತ ತಾಣಗಳು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. </p>.ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ನೇಹಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಿವಿಮಾತು.<p><strong>ರಿಷಿಕೇಶ್</strong></p><p>ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಇದೆ. ರಿಷಿಕೇಶ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಮಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಮಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್</strong>: </p><p>ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಅನ್ನು ‘ಹೂವುಗಳ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಟ್ಟಗಳಾದ ಗೊಂಡೊಲಾ, ಪಿರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹಿಮದಿಂದ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹೂ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೀಪಾ ಕಣಿವೆ ಹಾಗೂ ಹಿಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುಬಹುದು.</p><p>ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p><strong>ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್</strong></p><p>ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮನಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ನೋಟದ ಜತೆಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಆಕಾಶದ ನೋಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾಂಚನಗಂಗಾ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಾಗ್ಡೋಗ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಮೂಲಕವೂ ತಲುಪಬಹುದು. </p><p><strong>ಸುಂದರಬನ್ಸ್ ಗಂಗಾ:</strong></p><p>ವಿಶ್ವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸರೋವರವಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಸುಂದರಬನ್ಸ್ ಗಂಗಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ನದಿಗಳ ಮುಖಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಮರಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. </p><p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಲು, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಹತ್ತಿರವಾದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸೀಲ್ದಾ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್</strong></p><p>ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1,247 ರಿಂದ 1,300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಯೋಲೊ ಮತ್ತು ಡರ್ಪಿನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೌದ್ಧಮಠಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಗುರಿ ಅಥವಾ ಬಾಗ್ಡೋಗ್ರಾ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>