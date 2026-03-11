ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:54 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ನೇಹಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಿವಿಮಾತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ನೇಹಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಿವಿಮಾತು
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ನೇಹಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಿವಿಮಾತು
TouristsNorth IndiaTourist PlacesAprilvisit

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT