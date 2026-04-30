ವಾರಾಂತ್ಯ ಪ್ರವಾಸ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕದ 'ಕಾಶ್ಮೀರ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೊಡಗು (ಕೂರ್ಗ್), ನೀವು ಈ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ತಾಪಮಾನ 35 ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಾತ್ರ 25ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸತತ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದರೆ, ಮೇ 2 ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಮೇ 3 ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದಿರಂದ ಜನರು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ಗದ್ದಲ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಈ ಎರಡರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಕೊಡಗು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಕೊಡಗಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು, ಸಣ್ಣ ಝರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿ, ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ, ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ, ರಾಜಾಸೀಟ್, ತಲಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನುಭವ ಸವಿಯಲು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ:

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಡಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆ, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ರಾಜಾಸೀಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ: ಇದು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ.

ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ: ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೋಣಿ ವಿಹಾರದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ತಲಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಮಂಡಲ: ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಇರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಮಂಡಲ್ಪಟ್ಟಿ: ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಜೀಪ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ರೋಡ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.

ನಿಸರ್ಗಧಾಮ: ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ದ್ವೀಪ. ತೂಗು ಸೇತುವೆ, ಬಿದಿರಿನ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ ವನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ: ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ವಸಾಹತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 'ನಮ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೊನಾಸ್ಟರಿ' (ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್) ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ: ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಗಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.