<p>ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೆಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ನೆಲದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವುದು ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೋಟೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಸಿರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ಗಾಳಿಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭೂತಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 700 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ, 180 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಹಾಕೋಟೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳು ಮಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಒಳನುಗ್ಗುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ವಾರವೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಗುರುತುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಕೋಟೆಯ ಮೂಲ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಜಪೂತ ರಾಜರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಣಾ ಕುಂಭ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಭವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿತು. ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಅರಮನೆಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸ್ತಂಭಗಳು, ಕೆರೆಗಳು–ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿತ್ತು; ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಬಾವಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಜಾಲದಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಆದರೆ ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢದ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಕೇವಲ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವಲ್ಲ–ಒಂದು ಕದನ, ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಒಂದು ಕಾಡುವ ಕಥೆ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಸಿವು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ‘ಪದ್ಮಾವತ್’ ಅಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೇ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನನ ಹಟವೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವೋ ಎಂಬ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆ ಸಂಘರ್ಷವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ‘ಜೋಹರ್’ ಆಚರಿಸಿದರು–ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದುಃಖ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹಾಳಾದ ಅರಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಅರ್ಧ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಂತೇ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಕುಂಭ ಅವರು ಮಾಲ್ವಾದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಹಮೂದ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಡೆದ ವಿಜಯದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಈ ಸ್ತಂಭ, ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ; ಒಂದು ಘೋಷಣೆ. ಒಂಬತ್ತು ಮಹಡಿಗಳ ಈ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೇರಿದಾಗ, ಇತಿಹಾಸವೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಜೈನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೀರ್ತಿಸ್ತಂಭ, ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ, ಮೀರಾಬಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ–ಇವುಗಳು ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದವು. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆಯಾದ ಮೀರಾ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಭಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೊಳಪಿನ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧದ ಹೊಗೆ, ಜೋಹರ್ನ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅನಾಮಧೇಯ ಜೀವಗಳ ಕಥೆಗಳು ಮೌನವಾಗಿವೆ.</p>.<p>1568ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉದಯಸಿಂಹ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದರ ಆತ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ಜೋಹರ್ನಂತಹ ಕುದಿಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೋ, ಅಥವಾ ಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ, ಕೆಳದಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ–ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನವೇನು?</p>.<p>ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ತಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಕೇವಲ ಭೂತಕಾಲವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ವಿಧಾನವೂ ಹೌದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>