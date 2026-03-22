ಪ್ರವಾಸ | ಗಾಂಧಾರ ಬುದ್ಧನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ

<p><strong>ಚಿತ್ರ ಬರಹ: ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ</strong></p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂತಾ ಬಾರ್ಬರಾ ನಗರದ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೀದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಳಿ ಗೋಡೆಗಳ ಶಾಂತ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಇರುವ ಸಾಂತಾ ಬಾರ್ಬರಾ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಂಧಾರ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ! ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾದ ಮೌನ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಆ ಮೌನದೊಳಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಆರರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕಿದ್ದರೆಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ವಾಣದ ನಂತರ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯ. ಸ್ತೂಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾದಚಿಹ್ನೆ, ಕಮಲದ ಹೂ, ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ...ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬುದ್ಧನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಶೂನ್ಯತೆ, ಬಹುಶಃ, ನಿರ್ವಾಣದ ಅತೀತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತೇನೋ!</p>.<p>ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಅದು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಭಾವದ ರೂಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಂತ ಮುಖ, ಆಳವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಜಗ್ಗಿದ ಕಿವಿಗಳು—ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸ್ಮರಣೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಉರ್ನ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಉಷ್ಣೀಷ—ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಸರಳವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಗ್ರೀಕೊ–ರೋಮನ್ ದೇವತೆಗಳ ನೆರಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶವು ಕೇವಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ; ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ–ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ‘ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್’ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಶಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯೂ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ, ತನ್ನ ಕಲಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಾಂಧಾರ ಬುದ್ಧನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೊನನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮುಖಚಹರೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಜ್ರಪಾಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆರಾಕ್ಲೆಸ್ನ ಬಲಶಾಲಿ ಭಂಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಕೇವಲ ಆಕೃತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಚಿಂತನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಪೂರ್ವದ ಆತ್ಮಸಾಧನೆಯ ಮೌನಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಖರತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಿದಾಗ, ಆತ ಕೇವಲ ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ; ಎರಡು ಲೋಕಗಳ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ.</p>.<p>ಗಾಂಧಾರ ಬುದ್ಧನೆಂದಾಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಾಮಿಯಾನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಆ ಮಹಾಕಾಯ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈಗ ಕಲ್ಲಿನ ಧೂಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಶೂನ್ಯ ಗುಹೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೌನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಅವು ನೆನಪುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆಯೇ?</p>.<p>ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅರಳಿತ್ತು. ತಕ್ಷಿಲಾ, ಪುಷ್ಕಲಾವತಿ, ಸ್ವಾಟ್—ಇವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿವೆ. ಕುಶಾನರ ಅರಸ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಪೋಷಣೆ ಗಾಂಧಾರ ಕಲೆಯ ಚಿಗುರುವಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿದ್ದು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಚಿಹ್ನೆ.</p>.<p>ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ, ಕೋಲ್ಕತ್ತದವರೆಗಿನ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಲಸೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು.</p>.<p>ಆದರೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೂ, ಗಾಂಧಾರ ಬುದ್ಧನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ಕಾಲಾತೀತ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗಾಂಧಾರ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ: ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅವು <br>ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಹೊಸ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬುದ್ಧನ ಮೌನವು ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ: ಜ್ಞಾನವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದು, ಸೌಂದರ್ಯವು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದು, ಸಂವಾದವೇ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ಆಕಾರ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>