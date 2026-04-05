<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಮೃದುವಾದ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ – ಹೆನ್ಲಿ ಒನ್ ಥೇಮ್ಸ್. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ‘ಹೆನ್ಲಿ’ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಥೇಮ್ಸ್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಐದು-ಆರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಜಗತ್ತು ಅಡಗಿದೆ. ಕೇಕ್, ಚಾಕಲೇಟ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಸುಗಂಧ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಪ್ರಿಯರ ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾರ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವವರ ಮೌನ ಏಕಾಗ್ರತೆ – ಅದೇ ಹೆನ್ಲಿಯ ನಿಜವಾದ ನಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆಯಿಲ್ಲ; ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ.</p>.<p>ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದರೆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ದೋಣಿಗಳು. ಕೆಲವೆಡೆ ಹಳೆಯ ಮರದ ದೋಣಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಯಾಚ್ಗಳು; ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಅವುಗಳ ನಿಶ್ಚಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾತುಕೋಳಿಗಳ ಹಿಂಡು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸು ತೇಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯ, ನದಿಯ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ವಸತಿ ದೋಣಿಗಳು– ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕನಸಿನ ಲೋಕ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದೋಣಿಗಳ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಯ ನೆನಪನ್ನು ತರಿಸುವಂತೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ-ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ-ಮುಚ್ಚುವ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತರ-ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಣಿಯನ್ನು ತಂದವರೇ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತರು ಸೇರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಹೆನ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಂಗಾಳಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆಂಬ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಾಜಾ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಬರಹಗಾರರ ಪೈಪೋಟಿ – ಹೆನ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗುರುತು. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉತ್ಸವ ವಾರಪೂರ್ತಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಹಬ್ಬ, ಹೆನ್ಲಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಾಡಿ.</p>.<p>ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. 1839ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರೆಗಟ್ಟಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ದೋಣಿಗಳು, ಪರಿಣತ ನಾವಿಕರು, ಓಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೇಕೆ ಹಾಕುವ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯದು. ಸಮೀಪದ ಟೆಂಪಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಥೇಮ್ಸ್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ಶೈರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೆನ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳೂ ಆಕರ್ಷಕ. 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಚರ್ಚ್ ಹೆನ್ಲಿ, ನದಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ನದಿ ಮತ್ತು ರೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಿನ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೌನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಜನರು ಹೆನ್ಲಿಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಂತಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ’ ಎಂಬ ಅವರ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಭವಿಷ್ಯ.</p>.<p>ಥೇಮ್ಸ್ ತೀರದ ಹೆನ್ಲಿ – ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಸಹಜತೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ, ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೌನ ಕವಿತೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>