ಮಲೆನಾಡು ಉತ್ಸವ 27ರಿಂದ

ಕಾರವಾರ: 'ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹಾಸಂಗಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ ಏ.2ರವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಂಭ–ಮಲೆನಾಡು ಉತ್ಸವ 2026' ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳ ವೈಭವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'27ರಂದು ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 28ರಂದು ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕವಿ ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 29ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜನಾಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಶರಾವತಿ ಉಳಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. 30ರಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 31ರಂದು ಮೀನುಗಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಏ.1ರಂದು ರೈತೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2ರಂದು ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>