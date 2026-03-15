Konark Sun Temple: ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೊನಾರ್ಕ್‌!

ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ, ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬೃಹತ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಸಾಂಬ ತನ್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂಬ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 24 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವೆಂಬ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ರಥಸಪ್ತಮಿಯಂದು ಸೂರ್ಯದೇವನು ಏರಿ ಬರುವ ಅಶ್ವಾರೂಢ ರಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 24 ಮಹಾಚಕ್ರಗಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮೆರಗು ತೋರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ಎಂಟು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಕಾಲದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇಂದಿಗೂ ಕಾಲಸೂಚಕಗಳೆಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಪರಕೀಯ ದಾಳಿಗಳು, ಕರಾವಳಿಯ ಉಪ್ಪುಗಾಳಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊಡೆತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ದೇಗುಲ ಅವಶೇಷದ ಹಂತ ತಲುಪಿದರೂ ತನ್ನ ಗಾತ್ರ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಭವದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ 52 ಟನ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಬಳಸಿ ಸೂರ್ಯನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಟ ಮಂಟಪ, ಭೋಗ ಮಂದಿರ, ಛಾಯಾದೇವಿ–ಮಾಯಾದೇವಿಯರ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸಿಂಹ–ಆನೆ–ಕುದುರೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಶಿಲ್ಪಗಳು, ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು–ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಲ್ಪವೂ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲ; ಅದು ಕಾಲದ ದಾಖಲಾತಿ.</p>.<p>ಸಂಜೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕಗಳೂ ಗಿಡಮರಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಒಳಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಅಪೂರ್ವ ತಾಣವೆಂದರೆ ಅದು ಕೊನಾರ್ಕ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ. ದಿನವಿಡೀ ನೋಡಿದರೂ ಮುಗಿಯದ ಅಚ್ಚರಿಗಳ ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿಯುತ್ತಾರೆ.