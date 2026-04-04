ಹಿಮಾಲಯ ಚಾರಣ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಶೆರ್ಪಾಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಾರು ಹುಷಾರ್!

<p>ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ವತವನ್ನು ಅರ್ಧ ಏರಾಗಿದೆ. ಆಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಿಖರ ಏರುವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಮೆ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೀರಿ. ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆನಲ್ಲ, ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೊಂದಿದೆ, ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಬೇಕೆಂತಲೇ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?.</p><p>ಹೌದು, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ಇಂಥಹದ್ದೊಂದು ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು $20 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹165 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ವಿಮಾ ಹಗರಣ.</p>.<p>ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗುವುದಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗಿರುವ ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಅಥವಾ ಗೈಡ್ಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಕರಾಮತ್ತು</strong></p><p>ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಶಿಖರ ಏರುತ್ತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೈಡ್ಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್' ತರಹವೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾದರೂ ನೀವು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p><strong>ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ವಂಚನೆ</strong></p><p>ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ವರದಿ</strong></p><p>ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಗಳಿಗೂ ಪಾಲು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಈ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಶಿಖರದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಮಾ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.</p><p>ಅವರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೂ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.<br>ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದಲೇ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಎಂದರೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸದೇ ಇರುವವರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೈಡ್ ಅಥವಾ ಶೆರ್ಪಾಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಗರಣ ನಡೆಸಿ ದೇಶಕ್ಕೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇಪಾಳದ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. </p><p><strong>32 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ</strong></p><p>ವಿಮಾ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕಠ್ಮಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಚಾರಣ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ 32 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>