‘ಆಗಿನ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ’

ಮೈಸೂರು: 'ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆಗ, ಜನರ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು' ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞ ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾಮನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಾದ ಮೈಥಿಲಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕಿ ರಾಯ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್' ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಯೂರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಈಗೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೈಥಿಲಿ ರಾವ್, ರಿಂಕಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸವೇ ಆಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು, ಜನರ ಒಡನಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕಿ ಪ್ರೊ.ನಳಿನಿ ಚಂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 24 ಲೇಖಕರ 29 ಪ್ರಬಂಧ– ಕಥನಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸದ ವಿವಿಧ ಅನುಭವಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಅಡಕ. ಇಂದೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರ ಕೃತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶುಭಾ ಸಂಜಯ್ ಅರಸ್, ರಶ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ್, ಉಷಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ದೀಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಯಾನ್, ಮೀನಾ ಜೋಶಿ, ನಮ್ರತಾ ರಾವ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>