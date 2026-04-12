ಪೆನಾಂಗ್‌-ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ಯಾತ್ರೆ

ಪಿ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಪಟ್ಟಾಯ, ಪುಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಸಿರು ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೀವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಸರಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ.

ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಜನವರಿಯ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೆನಾಂಗ್ (ಮಲೇಷ್ಯಾ)ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್) ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಸುಮಾರು 1500 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣದ ಗುರಿ.

ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಕ್ ಪುಲಾವ್–ಬಟು ಫೆರಿಂಗಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸವಾರಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ತೋಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿತು. ಲಂಕಾವಿ ದ್ವೀಪದ ಕಡಲ ತೀರಗಳು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತೂನ್ ಮೂಲಕ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು.

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತೂನ್ನಿಂದ ಕ್ರಾಬಿವರೆಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಕರಾವಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಸಮುದ್ರದ ದ್ವೀಪಗಳು, ದೋಣಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್–ರಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗದ್ದಲ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಸೂರತ್ ಥಾನಿ, ಹುವಾ ಹಿನ್, ಆಂಫಾವಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳನಾಡಿನತ್ತ ಸಾಗಿದೆವು.

ಹುವಾ ಹಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೈಕಲ್ ಪಥಗಳು, ಉಪ್ಪು ಗದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಆನಂದಕರವಾಗಿದ್ದವು. ನದಿ ತೀರದ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಆಂಫಾದ ತೇಲುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರೈಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಂದರೆ ರೈಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ, ರೈಲು ಬಂದಾಗ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಕಂಚನಬುರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸ, ರೈಲು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದವು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಳೆ, ರಬ್ಬರ್, ತೆಂಗು, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ರಸ್ತೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದವು. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಮನೆ, ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಹುಂಜದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದವು.

ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸರಾಸರಿ ದಿನದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ–ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ