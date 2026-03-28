Solo Trip: ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್‌ ಸೋಲೊ ಮಾತಿಲ್ಲ!

<p>‘ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಒಬ್ಬಳೇ ಆದರೂ ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ’ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಷ್ಟೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ‘ಸೋಲೋ ಟ್ರ್ಯಾವಲ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು.</p>.<p>ಏಕಾಂಗಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಂಜಿದರೂ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನಪಾಠಗಳನ್ನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಅನುಮತಿ, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೊದಗುವ ಸುಸಮಯ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಷ್ಟೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಪಯಣದಿಂದ, ಅಪರಿಚಿತರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೂಗಲ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಈ ಜಮಾನಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಲೋ ಟ್ರ್ಯಾವಲರ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರವಾಸಿ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ. ಎಂದೂ ನೋಡದ ಸ್ಥಳ, ಹೊಸ ಜನ, ಅವರ ರೀತಿ-ನೀತಿ ಅರಿಯದೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಸಿಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಬದಲು ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊರಡಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಲಕಂಷವಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ: ಮೊದಲ ಸಲವೇ ದೂರದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ನೀವಿರುವ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಂತರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸಿ. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗೆ ಮೂಡಿದ ನಂತರ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜನಸಂದಣಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ಆದಷ್ಟೂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ನೂರಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಹಣ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀ-ಪೇಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಊರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಉಳಿಯುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ರಿವ್ಯೂ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕರು ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಕೆ ಈ ಸಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, 15 ದಿನಗಳಿಗೆಂದು ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದರಂತೆ. ಆಕೆಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತೋರದೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಮ್ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅವರ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ, ಬೇರೆಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಟ್ರ್ಯಾವಲರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಂದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರಿಚಯಆಗುವವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರು ತಮ್ಮದೇ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಟ್ರ್ಯಾವಲರ್ಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಲೋ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೊ ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಈ ಏಕಾಂಗಿ ಪಯಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎದುರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜಿಕೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮರೆಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸಬರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬಾಳುವ ಪಾಠವನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ</strong></p><p>ನೀವು ಹೋಗಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ದಾರಿಯ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇಕೆಂದಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಜತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಸಹ ಇರಲಿ.</p>.<p>ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಮಾಹಿತಿ</p><p>ನೀವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿವರ, ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ನೀವು ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನ ವಿವರವನ್ನು ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>