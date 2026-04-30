ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ರಜಾ ದಿನಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೇ ಮೇ 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟವು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಕಾರು, ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಊಟಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಊಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಊಟಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ, ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಕಲ್ಲತ್ತಿಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ರೈಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಜೀಪ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಇರುವವರು ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು, ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಬಿನಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ , ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ, ಕಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು</p><p><strong>ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ:</strong> ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕಬಿನಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 220 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನವರೆಗೆ ಬಸ್, ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀಪ್ ಮೂಲಕ ಕಬಿನಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಕ್ಕೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p><p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಥವಾ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು.</p>.<p>ಅರಮನೆಗಳ ನಗರ ಎಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್, ಮೃಗಾಲಯ, ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನವನ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್, ರೈಲು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಹೋಗಬಹುದು.</p>.<p>ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು, ಸುಂದರ ಜಲಪಾತಗಳು, ಸಾಹಸಮಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು</strong></p><p>ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ, ಮಂಜೇಹಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ, ಬೆಟ್ಟ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಜೇನುಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಅನೇಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.</p><p><strong>ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.</p><p><strong>ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:</strong> ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಶಾಂತ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ (ವೈಟ್ ಟೌನ್), ಪ್ರೊಮೆನೇಡ್ ಬೀಚ್ (ರಾಕ್ ಬೀಚ್), ಆರೋವಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಆಶ್ರಮ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p><strong>ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ:</strong> ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ (ಸುಮಾರು 150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ). ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ:</strong> ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.</p></li></ul>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಂಡೇಲಿ, ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು, ಕಾಳಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಕವಾಲಾ ಗುಹೆಗಳು, ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ತಪುಲುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p><strong>ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:</strong> ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಲೊಂಡಾ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ.</p></li><li><p><strong>ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ:</strong> ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.</p></li></ul>