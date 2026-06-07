<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಮಾಡ್ರನ್ ಉಡುಪುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇಂದು ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್'</strong></p><p>ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅವರ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ಚಾಮರಾಜನಗರ| ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ; ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಾಂಗುಡಿ.ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್. <p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ (Paparazzi) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸರಳವಾದ ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಜೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಫಾನ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವಿನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p><p> <strong>ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಶೈಲಿ</strong></p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೇಡ್ಸ್, ಡೀಪ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಲಿಟ್ ಗೌನ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಜಾಹ್ನವಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.</p>.Mango Tips: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.Bigg Boss Kannada 13 | ಈ ಸಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಕಾಶ. <p><strong>ಜಿಮ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್</strong></p><p>ಚಿತ್ರೀಕರಣವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಜಿಮ್ ಲುಕ್' ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಷರ್ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ಸೈಜ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು, ರಿಪ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಜಾಹ್ನವಿ ಸ್ಟೈಲ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು?</strong></p><p><strong>ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ</strong>: ಉಡುಪು ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಜುಮಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಧರಿಸಿ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong> ಮೇಕಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್:</strong> ಅತಿಯಾದ ಮೇಕಪ್ ಬದಲು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುವುದು ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈಲಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p> <strong>ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮುಖ್ಯ</strong>: ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಅವರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p>.ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ‘ಅತಿ ಕಡಿಮೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥನೆ.ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್?