ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ವಯಸ್ಸಾಂದತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ

<p>ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು (Wrinkles) ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ. ಇದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ;</p><p><strong>1. ಕಣ್ಣಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು</strong></p><p>*<strong>ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ</strong>:</p><p>ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>* <strong>ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್</strong> </p><p>ತಾಜಾ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>* <strong>ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು</strong></p><p>ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳನ್ನು( ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>* <strong>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ</strong></p><p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚಿ, ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ.</p><p><strong>2. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು</strong></p><p>* <strong>ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ</strong></p><p>ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ.</p><p>* <strong>ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ</strong></p><p>ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>* <strong>ಹೈಡ್ರೇಶನ್</strong></p><p> ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬೇಗ ಬರುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.</p><p>* <strong>ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ</strong></p><p>ಧೂಮಪಾನವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.</p><p><strong>3. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಳು </strong></p><p>*ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಈ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.</p><p>*ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ:ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸತತವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ.</p><p>ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಇ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೀನು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.</p><p><strong>4. ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ</strong></p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>