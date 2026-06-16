ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

<p>ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಯಾವ ರೀತಿಯ, ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗಮನಿಸಿದೇ ಇರಲಾರರು. </p><p>ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರು ಸೀರೆ ಪ್ರಿಯರು. ಸಮಾರಂಭ, ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಸಾಲಿಗೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. </p><p>ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ 180 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಉಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ, ಮರೂನ್ ಅಂಚಿನ ಮೈಸೂರು ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನೇ. </p><p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<p><strong>ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಸೀರೆ</strong></p><p>ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ, ಕಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮೈಸೂರು ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗಂಡಭೇರುಂಡ, ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪಿಚಕತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುಧಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೀರೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ನಕ್ಷಿ ಆಭರಣ, ಹಣೆಬೊಟ್ಟು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ</strong></p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಉಡಲು ಹಗರುವಾಗಿರುವ ಕ್ರೇಪ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಜರಿ ಲೈನ್ಗಳು ಹೆಂಗಳೆಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ.</p><p>ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಡ್ಡಿ ಪಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂಸ್, ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರಿನ ಸೀರೆ ಯುವತಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರೆಗಳಾಗಿವೆ.</p><p><strong>ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಲುಕ್</strong></p><p>ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಖರೀದಿಸಿ, ದಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ, ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆಗುಂದದ ಜರಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋಡ್, ಹಾಲೊಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಜರಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರಂತೂ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಸೌಂದರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>