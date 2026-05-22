ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿ: ಜಿರಳೆಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು?

<p>ಜಿರಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಬರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ ಜಿರಳೆಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಅತಿಸಾರ, ಕಾಲರಾ, ಅಲರ್ಜಿ, ಆಸ್ತಮಾ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಯೋನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. </p><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 22 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ? </strong></p><p>ಜಿರಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಜಿರಳೆ 16 ರಿಂದ 40 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 24 ದಿನಗಳಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಮರಿಗಳು ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಳಚಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೇದ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. </p><p><strong>ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ 4,000 ಪ್ರಭೇದದ ಜಿರಳೆಗಳು</strong></p><p>ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಜಿರಳೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನವನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಾಡು, ಗುಹೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜಿರಳೆಗಳ ಪೈಕಿ ಜರ್ಮನ್, ಅಮೆರಿಕನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಜಿರಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.</p><p><strong>ಸ್ವಚ್ಛತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು</strong></p><p>ಜಿರಳೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಆಹಾರಗಳು, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವೆ. </p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಿರಳೆಗಳು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಳೆತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಜಿರಳೆ ಪ್ರಭೇದವೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಜಿರಳೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಜಿರಳೆಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೀಟಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೇ ಕಾರಣ. ಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕೊಂಡಿಗಳಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು

ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ

ಜಿರಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇವುಗಳ ಮಲವು ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾರಜನಕವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿರಳೆ ಕೂಡ ಎರೆಹುಳುಗಳಂತೆಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪೋಷಕರು ಎಂದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಜಿರಳೆ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ಜಿರಳೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟಿನ್ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪರಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪೆ, ಇಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳೂ ಕೂಡ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿರಳೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಣಜಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತಿಗೆ ಜಿರಳೆ ಅನಿವಾರ್ಯ

ಕೆಲ ಪ್ರಭೇದದ ಕಣಜಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕಣಜವು ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಯ ಮುಂಗಾಲುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಜಿರಳೆಯ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕಣಜದ ಮರಿಗಳು ಜಿರಳೆಯ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿರಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಆಶ್ರಯದಾತವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಜೇನು ನೋಣ ಹಾಗೂ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾನನದಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳು ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕೆಲ ಜಾತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಹರಿದಾಡುವಾಗ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಸಸ್ಯಗಳ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಧಾರ: ಅ