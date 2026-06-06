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ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಲೆನ್ಸ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡಕ; ಏನಿದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ?

ಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
ಸಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 5:55 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 5:55 IST
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