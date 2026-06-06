<p>ಕನ್ನಡಕ ಎಂಬ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮಸೂರವಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಓಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ನಡಕದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಯವರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕವೂ ಒಂದು.</p><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 6 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕನ್ನಡಕ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ದಿನ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡಕ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಜೈಲೋವೇರ್ ಐವೇರ್’ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಶೈರ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣು ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?, ಕನ್ನಡಕ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ.ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ </strong></p><p>ಕ್ರಿ.ಶ 54ರಿಂದ 68ರವರೆಗೆ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಳಿದ್ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೀರೋನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಗೋಲ ಅಥವಾ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಕನ್ನಡಕದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀರೋನ ಗುರು ಸೆನೆಕಾ ದ ಯಂಗರ್ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಅಲ್ಹಜೆನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೋಜರ್ ಬೇಕನ್ (1220-1292) ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಓಪಸ್ ಮಜುಸ್’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಧೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದರು.<br><br>ಕನ್ನಡಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರೂ ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನಗರದ ಸಾಲ್ವಿನೊ ಡೆಗ್ಲಿ ಆರ್ಮಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತ ಕನ್ನಡಕದ ರೂವಾರಿ ಎಂಬ ವಾದಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ಅದು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ.<br><br>ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಕ 1286ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಪಿಸಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ ಗಿಯೊರ್ಡನೊ ಡಾ ಪಿಸಾ ಅವರು 1306ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗಿಯೊರ್ಡನೊ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಸೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಡೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪಿನಾ ಎಂಬುವವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. <br><br>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಮಸೂರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 1604ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೊಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್, ಪೀನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರಗಳು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದ. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಎರಡು ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಕನ್ನಡಕ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮಸೂರ, ಗಾಜು, ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು.<br><br>ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ 1760ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿನಾಭಿ ಕನ್ನಡಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಎರಡು ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿತು. 1825ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಗಗನಯಾನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಏರಿ ಅವರು ಅಸಮದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕನ್ನಡಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಕನ್ನಡಕ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮಸೂರ, ಗಾಜು, ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು.</p><p>ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದವು. ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತಂಪು ಕನ್ನಡಕಗಳೂ ಬಂದವು. ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ಧರಿಸುವ ಕನ್ನಡಕಗಳೂ ಪರಿಚಯಗೊಂಡವು. ಮೂರನೇ ಆಯಾಮದ (3ಡಿ) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 3ಡಿ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಯಿತು.<br><br><strong>ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?</strong></p><p>ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಿದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿದುಳು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಕನ್ನಡಕ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?</strong></p><p>ಕನ್ನಡಕವು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸೂರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಬೆಳಕು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಸೂರ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಕ್ರವಾಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.</p><p><strong>ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ</strong></p><p>ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಫೋಕಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಕಣ್ಣು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಗವಾದರೆ, ಕನ್ನಡಕವು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಿದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕವು ಆ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕಗಳು </strong></p><ul><li><p><strong>ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ </strong></p><p>ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನೆಂದರೆ, ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪೀನ ಮಸೂರವುಳ್ಳ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> </li><li><p><strong>ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ </strong></p><p>ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p> </li><li><p><strong>ವಯೋದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ</strong></p><p>40 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ವಯೋದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸೂರವು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ದೂರ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬೈಫೋಕಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p> </li><li><p><strong>ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್</strong> </p><p>ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಕ್ರವಾಗಿಸುವ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<p><strong>ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? </strong></p><p>ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುಬಹು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾದ LASIK ಮತ್ತು PRK ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು (ಕಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ) ಮರುರೂಪಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಿಂದ ಶೇ 70 ರಿಂದ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶೇ 90 ರಿಂದ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಬಳಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕದ ವಿಧಗಳು</strong></p><ul><li><p>ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಕನ್ನಡಕ</p></li><li><p>ಓದುವಾಗ ಬಳಸುವ ಕನ್ನಡಕ</p></li><li><p>ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ </p></li><li><p>ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿರೋಧಕ ಕನ್ನಡಕ</p></li><li><p>ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್</p></li></ul><p>ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಲೇಜಿ ಐ (ಆಂಬ್ಲಿಯೋಪಿಯಾ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಕ ನೀಡಿದರೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p><p><strong>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ</strong></p><p>ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ಆಡಿಯೊ, ವಿಡಿಯೊ, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅನುವಾದ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ನೋಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>