<p>ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವು ಹಲವು ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ರಸದೌತಣ ಊಣ ಬಡಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಡೇ</strong></p><p>ಜೂನ್ 15ರಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಈ ದಿನ ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕ್ಷೀರ ಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>4 ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು (Planetary Alignment)</strong></p><p>ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮದ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬುಧಗ್ರಹದ ಗೋಚರತೆ ಕಷ್ಟವೆಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು (ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ)</strong></p><p>ಜೂನ್ 21 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು ಇರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭೂಮಿ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿನ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಬೂಟಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ </strong></p><p>ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2ರ ನಡುವೆ ಬೂಟಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬೂಟಿಡ್ ಉಲ್ಕೆಗಳು '7P/Pons-Winnecke' ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬೂಟಿಡ್ ಉಲ್ಕೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್ </strong></p><p>ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಚಂದಿರನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ತಲುಪುವ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಚಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಗುರು–ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ</strong></p><p>ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮದ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಕಾಶವು ತಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಗೋಚರ ಕಷ್ಠ ಎಂದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>