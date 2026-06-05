<p>ಇಂದು ನಾವು ಬಳಸುವ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಹಾರ ಕಟ್ಟುವ ಪೊಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬಳಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುವ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಸ್ಟೀಲ್<strong> </strong>ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ ಬಳಸುವುದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬದಲು, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕರವಸ್ತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.</p>