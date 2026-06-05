ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ; ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 7:49 IST
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Introduction
1

ಸ್ಟೀಲ್‌ ಬಾಟಲ್‌ 

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

2

ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ 

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

3

ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಬಳಕೆ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

4

ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಫಿ ಕಪ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

5

ಕರವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

6

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

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