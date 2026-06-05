ಈ ಮಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ

<p>ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಭರಿತ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮಾನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಪ್ರಭೇದದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಯ ಮಾವು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವು</strong></p><p>ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಮಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕರುಗುವ ಮೃದು ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ. </p><p>ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಹನಿಯನ್ನು ಈ ಮಾಪಕದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು (Brix) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವಿನ ಸಿಹಿ ಶೇ 15 ರಿಂದ ಶೇ 22 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ </p></li><li><p>ಆಕರ್ಷಕ ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ತಿರುಳು</p></li><li><p>ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾವಿನ ಓಟೆ</p></li><li><p>ನಾರು ರಹಿತ </p></li><li><p>ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ</p></li><li><p>ರಸಭರಿತ</p></li></ul>.<h3>ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು</h3>.<p><strong>ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಮಾವು</strong></p><p>ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಸಮತೋಲಿತ ಸಿಹಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದುಬಾರಿ ಮಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ದಶೇರಿ ಮಾವು</strong></p><p>ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವಿನ ತಳಿಯಾದ ದಶೇರಿ ಮಾವು ಸಿಹಿ, ನಾರಿಲ್ಲದ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಚೌಸಾ ಮಾವು</strong> </p><p>ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಚೌಸಾ ಮಾವು, ರಸಭರಿತವಾದ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಅಟಾಲ್ಫೊ ಮಾವು </strong></p><p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮೂಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾವಿನ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ‘ಜೇನು ಮಾವು’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿಹಿಯಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶವಿಲ್ಲದ ಮೃದುವಾದ ತಿರುಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮಾವಿನ ಸುವಾಸನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾವು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ಎನ್ಡಿ ಟಿವಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>