ಕಡಲ ತೀರವೇ ಇಲ್ಲದ ‘ಸರ್ಗಾಸೊ’ ರಹಸ್ಯ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಸಂಕುಲಗಳ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಉಳಿವಿಗೆ ಸಾಗರಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶೇ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗರಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರ (ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್) ಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ. </p><p>ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಲತೀರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪದ ಸಮುದ್ರವೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದ್ರವೇ ‘ಸರ್ಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರ’. ನಾಲ್ಕು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದ್ವೀಪದಂತಹ ಈ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ. </p><p><strong>ಸರ್ಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರ</strong></p><p>ಸರ್ಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಡಲ ತೀರವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರವೆಂದೇ ಕರೆಯುವ ಸರ್ಗಾಸೊ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 590 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.</p><p>ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ , ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನರಿ , ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 1,100 ಕಿ.ಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 3,200 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿ ಸರ್ಗಾಸೊ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವಿರುವುದರಿಂದ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಕಸ ಅಲೆಗಳ ಬದಲು ಉದ್ದವಾದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಅಲೆಗಳು ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶಾಂತ ಸಮುದ್ರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ 1892ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕರು 15 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತೇಲುವ ‘ಸರ್ಗಾಸಮ್’ ಎಂಬ ಕಡಲಕಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ‘ಸರ್ಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರ’ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. </p><p><strong>ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸರ್ಗಾಸಮ್</strong></p><p>ಸರ್ಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅದು ತೇಲುವ ಸರ್ಗಾಸಮ್. ಸರ್ಗಾಸಮ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಕಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೆಗಳು ಬಂದಂತೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಚಾಫೆಗಳಂತೆ ಸಾಗರದ ತುಂಬಾ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ಗಾಸಮ್</strong></p><p>ಸರ್ಗಾಸಮ್ ಎಂಬ ಕಡಲಕಳೆಯು ಸಣ್ಣ ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಏಡಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೆಗಳ ಹುಟ್ಟಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕಾಶದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನೀಲಿ ನೀರು</strong></p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಡಲಕಳೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 200 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಅಳದವರೆಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣ</strong></p><p>ಈ ಸಮುದ್ರವು ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಈಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಆಮೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಎನ್ಡಿ ಟಿವಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>