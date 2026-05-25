<p>ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ವಧುವಿನ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ವಧುವಿನ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪತಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. </p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 8 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></p><ul><li><p>ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಗಳಾದ ವಧುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಥವಾ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು)</p></li><li><p>ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ</p></li></ul><p><strong>ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು?</strong></p><ul><li><p>ವೋಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ <a href="https://voters.eci.gov.in/">https://voters.eci.gov.in/</a> ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p>ತೆರೆದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘Correction Of Entries’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ‘Form 8’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ.</p></li><li><p>ನಂತರ ‘Self’ ದೃಢೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ‘Submit’ ಕೊಡಿ.</p></li><li><p>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 8 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಥವಾ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. </p></li><li><p>ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ.</p></li><li><p>ಫಾರ್ಮ್ 8 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.</p></li><li><p>15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>