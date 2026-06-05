<p>ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೆಳೆದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಲರ್ಜಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p>ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಸದಾ ತೆರೆದಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಒಳಗಡೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಸದಾ ತೆರೆದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p>ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಬಣ್ಣ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಬ್ ಅನ್ನು ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ.</p>.<p>ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಚಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸೋಂಕು, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>