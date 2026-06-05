ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಟಬ್, ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 10:35 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 10:35 IST
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Comments
Introduction
1

ಟೈಲ್ಸ್, ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

2

ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿಡಿ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

3

ಟಬ್ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

4

ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

5

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

6

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

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