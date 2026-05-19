ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಗುಣದಿಂದ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕಹಿಗುಣವನ್ನು ಹಾಗಲಕಾಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆಗ ಕಹಿ ಗುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದಿರಿ.

ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಹುರಿಯುವಾಗ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇವು ಕಹಿ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಮತೋಲವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಕಹಿ ಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕಹಿ ಗುಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಲ್ಲವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಂದ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕಹಿಗುಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಾಣೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಯುವುದರಿಂದ ಕಹಿಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 20 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಹಿಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು.