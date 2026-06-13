ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎಸೆವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ..

<p>ಒಣಗಿಹೋದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದಾದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಸೆವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ:</p><p><strong>1. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ</strong></p><p>ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಮಸುಕಾಗಿರುವ ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.</p><h4>2. ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ಗಳ ಜಿಡ್ಡು ನಿವಾರಣೆಗೆ</h4><p> ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಯ ತುಂಡಿನಿಂದ ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.</p><h4>3. ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು</h4><p> ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮರದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ವಾಸನೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸವರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ದೂರವಾಗಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಿಟಾಣುಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.</p><h4>4. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲು</h4><p>ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸದಾ ತಾಜಾವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><h4>5. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ತಯಾರಿಸಲು</h4><p> ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಎರಡು ವಾರ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಮನೆ ಒರೆಸಲು ಮತ್ತು ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋಮ್-ಮೇಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.</p><h4>6. ಕೈಗಳ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು</h4><p>ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೀನು-ಮಾಂಸ ತೊಳೆದಾಗ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೈಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ತೊಳೆದರೆ ವಾಸನೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><h4>7. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು</h4><p>ಒಂದು ಬೌಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಮವಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಹಬೆಯು ಓವನ್ನೊಳಗಿನ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಓವನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>