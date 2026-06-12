ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಈ 5 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:36 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:36 IST
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ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಈ 5 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಜನರು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಅನ್ನು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
1
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
2
ಕ್ಲೋರಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಬಳಕೆ
ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಕ್ಲೋರಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
3
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್‌ ಬಳಸಿ 
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಚಿ ಮತ್ತು  ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಲಾಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
4
ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಫ್ಲಶಿಂಗ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಬಳಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌  ಒಳಗಡೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಕೊಳಕನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
5
ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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