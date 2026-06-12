ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಈ 5 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ

<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸುಲಭ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. </p><p>ಜನರು ನೀರನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಪಾಚಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. </p><p>ಕೊಳಕು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರಜಾದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಳಕು ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ</strong></p><p>ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. </p><p><strong>ಕ್ಲೋರಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಿ</strong></p><p>ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕ್ಲೋರಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ. ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹನಿಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ.</p><p><strong>ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p>ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ಪಾಚಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.</p><p><strong>ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶಿಂಗ್</strong></p><p>ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪೈಪ್ ಬಳಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಪಾಚಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p>ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು</strong></p><p>ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.</p><p>ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>