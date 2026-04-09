ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು.</p><ul><li><p>ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದರ ಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚುಮುಕಿಸಿ ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮೃದು ಬ್ರೆಶ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತಂತಿಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೃದು ಇರುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಬರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಬಳಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟವ್ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>