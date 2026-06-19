ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಬಾಚಣಿಗೆ ಕೊಳಕಾಗಿದೆಯೇ; ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

<p>ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸದಂತಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೂದಲು, ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಚಣಿಗೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕೂದಲು, ಹೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಾಚಣಿಗೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಳಕಾದ ಬಾಚಣಿಗಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. </p><p><strong>ಬಾಚಣಿಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ</strong></p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಚಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳಾದ ವೆಂಟ್ ಬ್ರಷ್, ರೌಂಡ್ ಬ್ರಷ್, ವುಡನ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಷ್ ಹಾಗೂ ಸೆರಮಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಷ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೂಪಾದ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.</p><p>ದುಂಡಗಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ದುಂಡಗಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಕೂದಲಿನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.</p><p><strong>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಹಿಡಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p>ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮರದ ಹಿಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ಒಳಗೆ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.</p><p>ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದಲೂ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಡಿ. ಕಂಡಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಸೋಪನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬೇಡಿ.</p><p>ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p><strong>ಮರದ ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p>ನೀರು ಮತ್ತು ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಹಿಡಿಯನ್ನು ಒರೆಸಿರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆಯು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಕೃತಕ ಕೂದಲಿನ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಚಾಚಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಣಗಳು ಬಿಡಿ. ಬಾಚಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಣಗುವ ಮೊದಲೇ ಚಾಚಣಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತೆ ಚಾಚಣಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>