<p>ಮನೆಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ (ಪರದೆ) ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅವುಗಳ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಪರದೆ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಸದರಂತೆ ಇರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್..</p><p><strong>1. ಪರದೆ (ಕರ್ಟೈನ್ಸ್) ಸ್ವಚ್ಛತೆ</strong></p><p>ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿರುವು ಪರದೆಗಳು ಬೇಗನೇ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ಕೊಡವಿರಿ.</p><p>ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ನೆನೆಸಿ</p><p>ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಧೂಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.ಮೆಷಿನ್ ವಾಶ್ಗೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು 'Delicate' ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬಣ್ಣದ ಪರದೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು.</p>.ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ: ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಹೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ.ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 18 ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ: ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ!. <p><strong>2. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ</strong></p><p>ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ತಲೆದಿಂಬು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಕವರ್ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬಳಕೆ:</strong> ಹತ್ತಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯಿರಿ</strong>: ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಟ್ರಿಕ್</strong>: ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಡು ಹಣ್ಣುಗಳು .ಮರಳು ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ್ ಮುಡಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!. <p> <strong>ಒಣಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ</strong></p><p>ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.</p><p>ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗುವ ಮೊದಲೇ (ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗಲೇ) ಮಡಚಿಡಿ ಅಥವಾ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್: ಬಟ್ಟೆಗಳು ಘಮಘಮಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್:</strong></p><p>* ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪರದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಬೇಕು.</p><p>* ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ,ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕಿಡಿ .'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕಿಚ್ಚ!. <p>* ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಯಿದ್ದರೆ, ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ಉಜ್ಜಿ</p><p>* ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p> * ಟೀ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.</p><p>* ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಟವೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಟವೆಲ್ನ ನೂಲುಗಳು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಳೆಯದರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>* ಪರದೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>