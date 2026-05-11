ಹಲಸು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ‘ಮೇಣ’ ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ...

<p>ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ, ಚಿಪ್ಸ್, ಹಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲಸನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು.</p><p>ಹಲಸು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅದರೊಳಗಿನಿಂದ ಬಿಳಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೇಣ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈಗಳು ಅಂಟು ಅಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಲಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಣ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.<p>ಇದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಹಲಸಿನ ಮೇಣ ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಅಂಟು ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೇಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೂ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು.</p>.<p>ಹಲಸು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಮೇಣ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಗವಸು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೈಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದಿಂಡು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮೇಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮೇಣ ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಣ ರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಐಸ್ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದರೆ, ಹಲಸಿನ ಮೇಣ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೇಣ ರಹಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೇಣ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿದರೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಮೇಣ ಕೂಡ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ಕೈಗೆ ಅಂಟಿದ ಮೇಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>